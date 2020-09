Trovati 5 bimbi morti, la confessione della nonna: “E’ stata la mamma” (Di giovedì 3 settembre 2020) Un dramma familiare dalle dimensioni spaventose ha sconvolto la città tedesca di Solingen, in Vestfalia, dove oggi una giovane donna di 27 anni ha ucciso i suoi cinque bambini prima di tentare di togliersi la vita, lanciandosi sotto un treno della S. Bahn, alla stazione centrale di Duesseldorf. A far scattare l'allarme sulla tragedia, il figlio maggiore: un bambino di 11 anni che la donna aveva portato con sé alla fine, e che ha raggiunto in treno da solo la cittadina di Moechengladbach, a 60 km, dove ha allertato la nonna. La polizia di Wuppertal ritiene che sia partito prima che la mamma tentasse il suicidio, ha spiegato il portavoce Jan Battenbreg all'Ansa, confermando gli elementi di questa agghiacciante vicenda. I corpi senza vita dei piccoli - tre sorelline di 1, 2, e 3 anni e due fratellini di 6 e 8 anni - sono stati ... Leggi su howtodofor

RSInews : Cinque bimbi trovati morti Tragedia in Germania, sospettata la madre che si è gettata sotto un treno ed è in gravi… - ticinonews : Germania, trovati morti cinque bimbi in casa - GianniVaretto : Germania, donna uccide 5 figli e tenta il suicidio. La nonna dei bimbi: “È stata mia figlia” - ticinonews : Germania, trovati morti cinque bimbi in casa - ValeFalchi99 : RT @racheart86: A Firenze i bambini non desiderati venivano lasciati all'ospedale degli Innocenti e i bimbi prendevano il cognome di Innoce… -