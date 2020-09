Tragedia in Germania, 27enne uccide i suoi cinque figli e poi tenta il suicidio (Di giovedì 3 settembre 2020) In Germania cinque bambini sono stati trovato morti in una casa a Solingen , in Nordreno-Vestfalia. La polizia ha confermato la notizia data da diversi media locali, senza aggiungere dettagli. Secondo... Leggi su feedpress.me

