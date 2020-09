Tornano a salire i contagi in Campania: 193 in 24 ore. 65 legati ai rientri dalle vacanze (Di giovedì 3 settembre 2020) Tornano a salire considerevolmente i dati dei contagi in Campania. I nuovi casi, secondo il bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania, sono ben 193 (su 7.478 tamponi effettuati). Di questi, 65 sono legati ai casi di rientro dalle vacanze: 37 i viaggiatori tornati positivi dalla Sardegna e 28 da altri Paesi esteri. In Italia i nuovi contagiati, nelle ultime 24 ore, sono 1397 (su 92.790 tamponi). I morti sono 10. In terapia intensiva i ricoveri aumentano di 11 unità. Sono invece 68 i ricoveri nei reparti ordinari. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe, nella settimana dal 26 agosto al 1 settembre si è registrato un incremento del 37,9% dei nuovi casi di Covid-19, dei pazienti ... Leggi su ilnapolista

lucbofficial : RT @napolista: Tornano a salire i contagi in Campania: 193 in 24 ore. 65 legati ai rientri dalle vacanze In Italia i nuovi contagiati sono… - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, bollettino Campania del 3 settembre: contagi tornano a salire - napolista : Tornano a salire i contagi in Campania: 193 in 24 ore. 65 legati ai rientri dalle vacanze In Italia i nuovi contagi… - Pippo24644062 : RT @Tg3web: Tornano a salire i contagi a fronte, però, di oltre centomila tamponi in un giorno. E dalla Sardegna arrivano notizie confortan… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Tornano a salire i contagi a fronte, però, di oltre centomila tamponi in un giorno. E dalla Sardegna arrivano notizie confortan… -