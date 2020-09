Terremoto in Grecia, forte scossa scuote Atene: panico nel pomeriggio, gente in strada [MAPPE e DATI] (Di giovedì 3 settembre 2020) Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita in Grecia qualche minuto fa. Il sisma si è verificato alle ore 17:07 ad appena 2.0 km di profondità con epicentro nella zona di Penteli, sulle colline nord/orientali di Atene. La magnitudo 4.1 ha amplificato le onde sismiche, anche per l’ipocentro molto superficiale, e la scossa è stata distintamente avvertita in tutta la capitale ellenica. L'articolo Terremoto in Grecia, forte scossa scuote Atene: panico nel pomeriggio, gente in strada MAPPE e DATI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

