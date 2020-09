Sondaggi elezioni in Liguria: Toti sopra di 22 punti (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera oggi fa il punto sulla situazione delle elezioni regionali in Liguria. Come in altre rilevazioni Giovanni Toti appare imbattibile con un vantaggio rispetto al suo avversario Ferruccio Sansa di 22 punti percentuali: Nonostante la presenza di ben dieci candidati alla presidenza della Regione, il Sondaggio odierno mostra che la competizione è limitata a Toti (accreditato del 57,4%) e Sansa (34,8%). A seguire il candidato di Italia Viva, +Europa e Pvu Aristide Massardo con il 2,5%, allo stesso livello di Alice Salvatore l’ex candidata del M5s alle precedenti regionali, sostenuta dalla lista Il Buonsenso. Tutti gli altri candidati sono stimati al di sotto dell’1%. Si stima ... Leggi su nextquotidiano

