Recovery Fund per attuare il Green Deal. EY seleziona 1.000 progetti verdi (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Spendere le risorse del Recovery Fund per attuare il Green Deal e creare immediatamente valore sociale, ambientale ed economico nel quadro della ripresa post-Covid. La proposta arriva da Ernst and Young, che ha pubblicato il rapporto "A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe", identificando oltre 1.000 progetti verdi che possono essere messi rapidamente in cantiere grazie alle risorse messe in capo dall'UE. Si tratta di progetti già in fase di sviluppo, che rappresentano solo una frazione di tutti progetti Green che sono in fase di sviluppo in Europa. Secondo la società di consulenza questi progetti , ...

Orban si mette di traverso sul Recovery fund L'HuffPost FdI e il Campidoglio, Andrea Augello: "Si vince con un progetto"

A Roma il centrodestra non ha bisogno di un programma ma di un progetto che è una cosa molto più seria e complessa: vincere le elezioni senza avere un progetto è un boomerang che ha già bruciato gener ...

SCUOLA: GIA’ FISSATA LA DATA DEL PRIMO SCIOPERO GENERALE. E’ IL 26 SETTEMBRE

Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams prenderanno parte alla manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla scuola” che si terrà sabato 26 ...

