Rai in lutto, il triste annuncio è appena arrivato (Di giovedì 3 settembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Regista e sceneggiatore televisivo e cinematografico, attivo soprattutto in Rai. Lavorò, tra gli altri, con Furio Colombo, Mike Bongiorno, Enzo Biagi ed Enzo Tortora. E' morto al Policlinico Gemelli di Roma. Ha lasciato la moglie Gioia Benelli, anche lei regista e sceneggiatrice. La sua carriera in tv. Nato a Montichiari, in provincia di Brescia, il 14 dicembre 1933, aveva studiato filosofia alla Governativa di Milano. Inizialmente si era dedicato all'attività di pittore esercitandosi nello studio del cugino, l'artista Ernesto Treccani. A neppure 30 anni, negli anni '50, iniziò a collaborare con la Rai, a Milano, dove divenne grande amico di Furio Colombo e di Umberto Eco. (Continua....) Si è spento all'età di 86 anni Gianni Serra. Si occupò di ... Leggi su howtodofor

