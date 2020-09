Puglia, Bonus Covid: i professionisti avranno un acconto (Di giovedì 3 settembre 2020) Puglia - I professionisti pugliesi che hanno chiesto alla Regione il contributo-Covid da duemila euro riceveranno a breve un anticipo pari all'80%. Dopo l'articolo della 'Gazzetta' che ha illustrato il blocco delle procedure di liquidazione dell'avviso Start, in attesa di una risposta all'interpello presentato all'Agenzia delle entrate, l'assessorato allo Sviluppo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Davide : Nuovo bonus matrimonio approvato in Puglia: 1500 euro; rilancia la Sardegna: 4000 euro. Ora provate a dirlo in olandese - infoitinterno : Puglia, il bonus nozze vale solo per 20 coppie. Già 570 domande, Emiliano sommerso dalle richieste. E ora serve un… - LaGazzettaWeb : Puglia, Bonus Covid: i professionisti avranno un acconto - laquilablog : Puglia: boom di richieste per bonus nozze, ma basta solo per 20 coppie #bonusnozze #MicheleEmiliano #puglia - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Puglia, il bonus nozze vale solo per 20 coppie. Già 570 domande, Emiliano sommerso dalle richieste. E ora serve un milione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Bonus Puglia, c’è un rebus fiscale sul bonus ai professionisti La Gazzetta del Mezzogiorno Bonus turismo, un flop. Anche i fondi regionali sono rimasti in cassa

ANCONA - Il bonus vacanze non sfonda nelle Marche. Sia quello promosso dal governo Conte che quello erogato dalla Regione vedono un utilizzo limitato dei fondi a disposizione, con risorse residue che ...

Puglia, Bonus Covid: i professionisti avranno un acconto

PUGLIA - I professionisti pugliesi che hanno chiesto alla Regione il contributo-covid da duemila euro riceveranno a breve un anticipo pari all’80%. Dopo l’articolo della «Gazzetta» che ha illustrato i ...

ANCONA - Il bonus vacanze non sfonda nelle Marche. Sia quello promosso dal governo Conte che quello erogato dalla Regione vedono un utilizzo limitato dei fondi a disposizione, con risorse residue che ...PUGLIA - I professionisti pugliesi che hanno chiesto alla Regione il contributo-covid da duemila euro riceveranno a breve un anticipo pari all’80%. Dopo l’articolo della «Gazzetta» che ha illustrato i ...