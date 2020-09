Operazione ‘Oro Rosso’ contro furti rame: identificate 613 persone (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – 613 persone identificate, 25 controlli effettuati a depositi di materiale ferroso, 100 operatori di Polizia Ferroviaria del Compartimento Lazio impiegati, 24 pattuglie automontate dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone piu’ sensibili: e’ questo il bilancio dell’Operazione “Oro rosso” che, periodicamente disposta dal servizio Polizia Ferroviaria di Roma, su scala nazionale, si prefigge di contrastare il noto fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. L’attivita’ preventiva permette di scongiurare gli episodi di asportazione del pregiato materiale utilizzato, in ferrovia, per alimentare la circolazione dei treni, evitando pesanti ripercussioni sulla regolarita’ dei trasporti e disagio al servizio viaggiatori. ... Leggi su romadailynews

