Occhio alla curva. In una settimana il 38% di contagi in più. Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi e quelli in terapia intensiva (Di giovedì 3 settembre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra nella settimana 26 agosto-1 settembre, rispetto alla precedente, un incremento del 37,9% dei nuovi casi (9.015 vs 6.538) e del 52,2% dei casi attualmente positivi (7.040 vs 4.625). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.380 vs 1.058) e quelli in terapia intensiva (107 vs 66). Lieve incremento dei decessi (46 vs 40). Nel dettaglio la Fondazione segnale le seguenti variazioni: Decessi: +6 (+15%); terapia intensiva: +41 (+62,1%); ricoverati con sintomi: +322 (+30,4%); Nuovi casi: 9.015 (+37,9%); Casi attualmente positivi: +7.040 (+ 52,2%); Casi testati +86.515 (+28%); Tamponi totali: +116.184 ... Leggi su lanotiziagiornale

L'ex Lecce ha firmato un contratto triennale dopo l'intesa che è stata raggiunta tra Genoa e Benevento. Le due società hanno chiuso l'accordo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Lapadula è pron ...

Aosta - Il Dottor Cric, al secolo Piercarlo Lunardi, ci racconta di come si è avvicinato all'associazione Missione Sorriso Valle d'Aosta e come svolge la sua attività di volontariato negli ospedali. “ ...

