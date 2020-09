Nei guai il braccio destro di Zingaretti. L’assessore D’Amato accusato di «danno erariale» (Di giovedì 3 settembre 2020) Soldi presi da una onlus e dirottati sulla propria campagna elettorale. E neanche pochi: ben 275mila euro che sono costati ad Alessio D’Amato l’accusa di danno erariale da parte della Corte dei Conti. D’Amato è tutt’altro un carneade. Nella geografia romana e laziale del Pd è un vero peso massimo. Non per niente Nicola Zingaretti, di cui è fidatissimo braccio destro, gli ha affidato la più importante delega regionale: la Sanità. La vicenda comincia ben 15 anni fa. A quell’epoca D’Amato è capogruppo comunista alla Pisana. Ma è, soprattutto, il vicepresidente della Fondazione Italia-Amazzonia, una onlus nata per difendersi i diritti dell’Amazzonia e del suo popolo, nonché rappresentante legale ... Leggi su secoloditalia

