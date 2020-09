Musicultura 2020 in seconda serata su Rai2. Tra gli ospiti Massimo Ranieri e Salvador Sobral (Di giovedì 3 settembre 2020) Fabio Curto La musica dal vivo, e in particolare la canzone d’autore, diventa protagonista della seconda serata di Rai2. Andrà in onda questa sera, alle 23.40, la trentunesima edizione di Musicultura – Festival della canzone popolare e d’autore. Alla conduzione Enrico Ruggeri. Il concorso nato nel 1990 come Premio Città di Recanati, e che ha cambiato nome nel 2005 quando si è trasferito nell’attuale location, tenta di favorire il ricambio artistico-generazionale, dando la possibilità a giovani talenti di sperimentare nuovi linguaggi e rivisitare il patrimonio d’eccellenza della tradizione. Ad impreziosire questo tradizionale appuntamento annuale, un parterre di celebri ospiti. Musicultura 2020: gli ... Leggi su davidemaggio

