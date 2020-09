Manuela Arcuri Instagram, lo scatto da piccola con sua madre commuove i fan: «Quanta dolcezza!» (Di giovedì 3 settembre 2020) Oggi, 3 settembre 2020, è il compleanno della mamma di Manuela Arcuri. L’attrice ha pensato bene di festeggiarla su Instagram con un post composto da diversi scatti. Uno in particolare però ha catturato l’attenzione degli oltre 302 mila followers, ovvero quello dove una Manuela bambina sorride felice tra le braccia della sua mamma. In molti hanno notato la forte somiglianza tra le due donne. È innegabile, sono due gocce d’acqua. Anche la bellissima dedica che fa da cornice al post non è passata inosservata. Le parole usate dall’Arcuri per augurare Buon Compleanno alla sua mamma hanno commosso i fan, i quali hanno immediatamente lasciato un like o un commento. Leggi anche –> Manuela Arcuri ... Leggi su urbanpost

L'attrice Manuela Arcuri per il compleanno di sua madre ha pensato bene di realizzare un post su Instagram con un collage di loro foto. La copertina del post ha letteralmente catturato l'attenzione de ...

