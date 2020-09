Los Angeles, “Houston abbiamo un problema”: ragazzo in cielo con jetpack (Di giovedì 3 settembre 2020) A Los Angeles non siamo al cinema: un ragazzo, in volo nei cieli con un jetpack, viene sfiorato da due aerei: lanciato subito l’allarme. Non né fantascienza, né cinema, né teatro. Insomma: è la pure e vera realtà. Ve lo ricordate il famoso grido durante la missione Apollo 13 “Houston abbiamo un problema”. Beh, una cosa simile, per la frase in sé ripresa quest’oggi per far capire l’esito dell’evento, è successa a Los Angeles, dove un ragazzo si è letteralmente lanciato con il suo jetpack nei cieli americani. A dare l’allarme sono stati due piloti che, increduli, lo hanno visto sfiorare i loro potenti bolidi: “Torre di controllo, American 1997, abbiamo ... Leggi su bloglive

