Lecco: precipita da cresta monte Moregallo e muore (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Una persona è precipitata intorno alle 11.55 dalla cresta del monte Moregallo, in provincia di Lecco, ed è morta. E' stato richiesto l'intervento del 118, che ha constatato il decesso. Le generalità della vittima non sono ancora note, fa sapere l'Areu. Leggi su iltempo

