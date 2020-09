L’agente di Jorginho: “La Juve aveva proposto uno scambio con Pjanic, ma il Chelsea…” (Di giovedì 3 settembre 2020) L'eliminazione in Champions League per mano del Lione è costata a Maurizio Sarri la panchina della Juventus. L'allenatore toscano non ha saputo imprimere il suo calcio nella testa dei giocatori e l'annata bianconera è stata caratterizzata da molti alti e bassi. A centrocampo i bianconeri hanno sofferto molto a causa degli infortuni e della condizione fisica non sempre ottimale dei giocatori.Jorginho PER Pjanic, IL CHELSEA DISSE NOcaption id="attachment 684322" align="alignnone" width="300" Jorginho (getty images)/captionUna volta arrivato sulla panchina della Juventus, Maurizio Sarri aveva chiesto come innesto uno dei suoi fidelissimi e cioè Jorginho. L'italo brasiliano allenato prima al Napoli e poi al Chelsea sembrava potesse fare al caso del ... Leggi su itasportpress

