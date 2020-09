La Germania riapre gli stadi: seconda partita a porte aperte (Di giovedì 3 settembre 2020) I tifosi dell’Hertha potranno assistere alla sfida contro l’Eintracht Francoforte: c’è l’ok delle autorità berlinesi Dopo Lipsia-Mainz è il caso di Hertha-Eintracht Francoforte. Le autorità berlinesi hanno deciso di riaprire le porte dell’Olympiastadion a 5mila persone in occasione della sfida del prossimo 25 settembre. Era già accaduto lo scorso 25 agosto durante l’amichevole contro l’Ajax, ma per i tifosi dell’Hertha Berlino si tratta della prima volta in Germania in una partita ufficiale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

E' di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi ...

Germania, mamma uccide i cinque figli e tenta il suicidio sotto la metro

In Germania cinque bambini sono stati trovati morti in una casa a Solingen, in Nordreno-Vestfalia. Ad ucciderli la giovane madre. Orrore in Germania dove cinque bambini sono stati trovati morti in una ...

