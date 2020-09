La direttrice della Sanità canadese raccomanda: «Il sesso è meglio farlo indossando la mascherina» (Di giovedì 3 settembre 2020) Theresa Tam, direttrice della Sanità canadese, ha rivolto una raccomandazione a tutte le coppie – o, più in generale, alle persone che scelgono di vivere la propria intimità in questo periodo di pandemia -. Il consiglio dell’esperta è quello di evitare di baciarsi e evitare di avere «contatto o intimità faccia a faccia» durante il sesso. Strano a dirsi, difficile a farsi ma – stando a quanto afferma – solo in questo modo ci sarebbe minor rischio di contrarre il Covid qualora il partner fosse positivo. LEGGI ANCHE >>> Niente mascherina in classe se si rispetta il metro di distanza Il sesso ai tempi del Covid La raccomandazione è frutto di un preciso ragionamento ... Leggi su giornalettismo

