Jonathan Milan vince la quinta tappa del Giro d’Italia under 23 (Di giovedì 3 settembre 2020) Il “Freccia Bianconera” ha sfrecciato su Rosà, nella quinta tappa del Giro d’Italia Giovani under 23. Jonathan Milan, quasi ventenne bujese in forza al Cycling Team Friuli, campione italiano a cronometro nella sua categoria e nell’inseguimento individuale, oltre che medaglia di bronzo con la Nazionale agli ultimi mondiali nell’inseguimento a squadre, ha dominato da par suo la volata che ha assegnato la vittoria della Marostica – Rosà, tappa in territorio vicentino della corsa Rosa dedicata ai giovani. Leggi su udine20

Nella quinta tappa di Rosà un brillante Filippo Baroncini (Team Beltrami Tsa-Marchiol) chiude al settimo posto nel primo ...

