Il test del razzo più potente di sempre: la Nasa pronta a tornare sulla Luna. Le immagini (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel deserto dello Utah, ieri la Nasa ha testato quello che ha definito “il razzo più potente di sempre“, lo Space Launch System. L’agenzia aerospaziale americana si prepara a tornare sulla Luna con Artemis, la missione che dovrebbe riportare l’uomo sul nostro satellite. Nel video, si vede l’accensione del razzo, con la prova di circa due minuti del booster. L'articolo Il test del razzo più potente di sempre: la Nasa pronta a tornare sulla Luna. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

