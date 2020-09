Gunter: "Felice di essere rimasto al Verona" (Di giovedì 3 settembre 2020) SANTA CRISTINA IN VAL GARDENA, BZ, - ' Sono molto Felice di essere rimasto, per il gruppo e per la città. La scorsa stagione è stata incredibile per tutti: vogliamo stupire ancora, e io ho uno stimolo ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Gunter: 'Felice di essere rimasto al Verona': Il difensore, ora interamente di proprietà degli scaligeri: 'La scors… -

Ultime Notizie dalla rete : Gunter Felice Gunter: "Felice di essere rimasto al Verona" Corriere dello Sport.it Umiltá e aiuto reciproco

Queste le parole del difensore turco del Verona, Koray Gunter, dopo il rinnovo di contratto fino al 2023 con la formazione gialloblù: “Sono molto felice di essere rimasto, per il gruppo e per la città ...

Mercato: Juventus, c'è l'accordo con Suarez. Kolarov è dell'Inter

ROMA - La Juventus prosegue la sua marcia di avvicinamento a Luis Suarez, scaricato ormai dal Barcellona con cui dovrebbe rescindere il contratto che lo legava fino al 2021. I bianconeri hanno trovato ...

Queste le parole del difensore turco del Verona, Koray Gunter, dopo il rinnovo di contratto fino al 2023 con la formazione gialloblù: “Sono molto felice di essere rimasto, per il gruppo e per la città ...ROMA - La Juventus prosegue la sua marcia di avvicinamento a Luis Suarez, scaricato ormai dal Barcellona con cui dovrebbe rescindere il contratto che lo legava fino al 2021. I bianconeri hanno trovato ...