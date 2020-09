Gerry Scotti: Sono Svenuto dal Dolore… (Di giovedì 3 settembre 2020) Gerry Scotti, in una recente intervista, ha raccontato il suo infortunio ed il malore avuto a causa di quest’ultimo mentre registrava le puntate di Caduta Libera. Ecco i dettagli sull’incidente di Gerry Scotti! Gerry Scotti sta per tornare in televisione con la nuova edizione di Caduta Libera ma anche tra i giudici di Tu si que vales. Il conduttore, tra i più amati in assoluto, ha raccontato alcuni aneddoti ed anticipazioni al settimanale Oggi, parlando anche di un suo problema di salute che ha ostacolato le registrazioni di Caduta Libera. Ecco cosa è successo. Gerry Scotti parla del suo dolore dopo la frattura! In un’intervista al settimanale, Gerry Scotti ha raccontato del grave ... Leggi su gossipnews.tv

trash_italiano : Quando ami sia Gerry Scotti che De Luca. - slevin900 : @davidemaggio @Gerry_Scotti sono 20 anni che si deve ritirare - Luca_zone : RT @davidemaggio: Tenete a mente, @Gerry_Scotti: «In assoluta sincerità a 70 anni mi ritiro». E apre a Sanremo (l'idea non ci dispiace!)… - davidemaggio : Tenete a mente, @Gerry_Scotti: «In assoluta sincerità a 70 anni mi ritiro». E apre a Sanremo (l'idea non ci dispi… - barbaramitsui : Gerry Scotti che dice 'Mio Dio ma sta parlando di me' -