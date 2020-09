Friedkin,Roma gigante addormentato,ma vogliamo vincere (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - Roma, 03 SET - "Riteniamo che la Roma sia un po' come un gigante addormentato e non c'è motivo per cui, col tempo, questo club non possa competere seriamente per dei trofei a tutti i livelli. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Roma, Friedkin: «Nuovo stadio il prima possibile»: Prima intervista ufficiale per Da… - VanessaPanatta : ' La Roma è come un gigante addormentato' RYAN ?? #FRIEDKIN - CarlottaMiller_ : RT @CalcioFinanza: #Roma, #Friedkin: «Nuovo stadio il prima possibile» - mar_aie : RT @psbrdx: Ryan Friedkin: “La Roma è un gigante che dorme” Praticamente siamo quel lollacchione di Olsen - CalcioFinanza : #Roma, #Friedkin: «Nuovo stadio il prima possibile» -