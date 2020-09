ERC Starting Grants: doppio successo del Politecnico di Torino in Europa (Di giovedì 3 settembre 2020) Nuovo riconoscimento alla qualità della ricerca del Politecnico di Torino: due giovani docenti dell’Ateneo – entrambi del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia – condurranno ricerche altamente innovative premiate dall’ERC – European Research Council, con un riconoscimento istituito nel 2007 dal Consiglio Europeo della Ricerca per supportare progetti d’eccellenza, “altamente ambiziosi, pionieristici e non convenzionali”. È stato infatti annunciato oggi il risultato della selezione per gli ERC Starting Grants, riconoscimento che si rivolge a leader emergenti della ricerca, con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il conseguimento del dottorato, tra i quali sono stati premiati due ricercatori del Politecnico: Federico Bella, che si ... Leggi su meteoweb.eu

Dall'Europa 677 milioni di euro a 436 ricercatori, 20 sono in Italia

Di questi, 20 lavorano in 14 istituzioni italiane. L'ambizioso finanziamento viene dato ai vincitori dell'Erc Starting Grant competition che fa parte del programma di ricerca e innovazione dell'Ue, ...

