Doom con Nvidia RTX 3080 gira in 4k e oltre 100fps – VIDEO

Doom con Nvidia RTX 3080 è una delle cose più tecnologicamente avanzate che i VIDEOgiocatori vedranno nel 2020. Il VIDEO ha già milioni di visualizzazioni. Tutta sappiamo che le schede grafiche, ma anche le console, vanno in seria difficoltà quando le informazioni a schermo sono parecchie. Più un gioco è veloce, rapido, ricco di effetti

Paolo7110 : Guardate DOOM Eternal girare alla massima potenza con la GeForce RTX 3080 di NVIDIA - DarioConti1984 : La RTX 3080 umilia la RTX 2080 Ti in 4K con Doom Eternal: vedere per credere - GamingToday4 : DOOM Eternal, ecco un video confronto con le nuove RTX - GamingTalker : Doom Eternal sembra eccezionale nel video gameplay in 4K registrato con una Nvidia GeForce RTX 3080… - hwupgrade : Ehm, sembra proprio che dovremo aprire il portafogli... ?? #DOOMEternal #RTX3080 -