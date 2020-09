Dl Covid, via libera della Camera. Il testo passa al Senato (Di giovedì 3 settembre 2020) La Camera approva il dl Covid. Il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva. ROMA – La Camera approva il dl Covid. Il testo ora passa al Senato per il via libera definitivo atteso nei prossimi giorni prima dell’approvazione in Gazzetta Ufficiale. La decisione della maggioranza di abbreviare la discussione in Parlamento ha portato alla protesta dell’opposizione e parte della maggioranza con una cinquantina di grillini che hanno cercato di bocciare la proroga dell’intelligence. Alla fine, nessuna sorpresa con il testo che viene approvato dalla maggioranza. La parola passa a Palazzo Madama ... Leggi su newsmondo

