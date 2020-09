Dalla Spagna - Ancora non c'è accordo tra Vidal e Barça per la rescissione (Di giovedì 3 settembre 2020) Il quotidiano spagnolo inoltre puntualizza come non ci sia nessun legame tra la partenza a zero di Vidal e l'operazione Lautaro Martinez , definito 'il grande sogno del club catalano' . Leggi su interdipendenza

RaiSport : ?? In #Spagna sicuri, #Suarez a un passo dalla #Juventus Ci sarebbe un accordo fra le parti, ora deve rescindere co… - Gazzetta_it : Dalla Spagna: #Vidal si svincola dal #Barcellona. Via libera per l'#Inter? #calciomercato - TuttoMercatoWeb : La telenovela Messi è arrivata alla fine? Dalla Spagna: decisione presa, sarà comunicata a breve - Nathan_Gr_ : RT @juventusfans: A Suarez è stato detto 'non ci servi più'. Lui è allettato dalla possibilità di andare a giocare alla Juventus. Problema… - AleGobbo87 : RT @juventusfans: A Suarez è stato detto 'non ci servi più'. Lui è allettato dalla possibilità di andare a giocare alla Juventus. Problema… -