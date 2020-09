Cotral: per riapertura scuole necessario 10-15% servizio Tpl in più (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – “Secondo i numeri che ci ha dato l’ufficio scolastico regionale, noi potremmo trasportare 60mila studenti al giorno. Quando avevamo una potenzialita’ di carico del 60% avremmo potenzialmente lasciato a piedi circa il 35% degli studenti. Avendo oggi una potenzialita’ di carico dell’80%, stimiamo un fabbisogno di servizio aggiuntivo per trasportare un 10/15% di studenti rispetto a quei 60mila”. Lo ha detto la presidente di Cotral, Amalia Colaceci, nel corso di un’audizione in commissione regionale Trasporti. “Questi dati che arrivano dall’ufficio regionale Istruzione- ha proseguito Colaceci- hanno alcune criticita’ che dobbiamo sorvegliare nella fase di sperimentazione. Intanto sono aggregati, quindi non sappiamo se quei ragazzi utilizzeranno solo Cotral o ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Cotral per Cotral: per riapertura scuole necessario 10-15% servizio Tpl in più RomaDailyNews Amo Rocca di Papa: “Carrozze della funicolare ancora al deposito Cotral di Velletri. Ma quale restauro?”

Amo Rocca di Papa: “Carrozze della funicolare ancora al deposito Cotral. Quale restauro?”

A mostrare le fotografie, scattate nella giornata di martedì 1 agosto, al deposito Cotral di Velletri, è stato il Movimento civico “Amo Rocca di Papa” della candidata a sindaco Elisa Pucci, sulla ...

