Città di Avellino, ufficiale l’ingaggio del preparatore dei portieri (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Città di Avellino SSD comunica di aver individuato in Angelo D’Alessio la nuova guida tecnica per i portieri della prima squadra. Cresciuto nei dilettanti, è Allenatore di base UEFA B con abilitazione per preparatore dei portieri settore giovanile e dilettanti. Nella sua carriera ha allenato i portieri del settore giovanile dell’US Avellino per nove stagioni consecutive. La sua ultima esperienza è legata, lo scorso anno, prima all’under 17 e poi alla Berretti dell’US Avellino, durante la quale ha allenato il giovane Sabino Pellecchia, poi promosso in prima squadra. Queste le parole del nuovo preparatore dei portieri: “Inizio questa esperienza con ... Leggi su anteprima24

