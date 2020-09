Cascine fuoriporta: dove mangiare all’aperto, a un passo da Milano (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano città della moda, Milano capitale del design. Su Milano si ripetono sempre le solite cose, ma che sia anche una metropoli rurale sfugge anche ai suoi stessi cittadini. Fra grattacieli e traffico si perde di vista una delle sue tante facce, quella di seconda città agricola d’Italia, arrivata ad essere quella che è oggi anche grazie alla sua componente contadina: radicata nell’antichità e che ha contribuito non poco alla spinta economica degli anni passati e allo sviluppo del commercio e dei servizi del centro. Pensare a Milano come giungla metropolitana significa ignorare metà della sua terra, quella che da secoli nutre la sua cittadinanza con campi, orti, allevamenti e boschi (tutt’altro che verticali). Leggi su vanityfair

Le vacanze a km zero possono riservare grandi sorprese. Per esempio quella di una giornata o un weekend in capagna a un passo dalla città, tra cascine, agriturismi, prodotti tipici e buon cibo Milano ...Peccato non averlo scoperto prima questo posto così fascinoso, eppure c’è dal Cinquecento, prima stazione di cambio cavalli, poi locanda e osteria, infine un ristorante fuori porta a pochi chilometri ...