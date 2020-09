Canti, video e selfie: così i migranti se la spassano sulla nave quarantena (Di giovedì 3 settembre 2020) Canti e selfie, così passa la quarantena. Ecco le immagini che arrivano dall'interno della nave Azzurra ormeggiata nel porto di Augusta. I migranti nordafricani sono raccolti intorno a uno di loro che allieta la ciurma con un canto. Tanti gli smartphone - ma anche gioielli e accessori... - molti dei quali di ultima generazione, che spuntano dall'assembramento per filmare i vocalizzi del talentuoso immigrato. Ecco le immagini postate dall'account Twitter RadioSavana dei giovani africani in attesa di sbarcare. Difficile non pensaìre agli sbarchi in Sicilia di qualche settimana fa, quando giovani tunisini sono arrivati con gommoni e barchini sulla spiagge piene di turisti. Qulcuno portava con sé trolley, cappelli di ... Leggi su iltempo

