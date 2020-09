Calciomercato – Vidal sempre più vicina la rescissione col Barcellona: Conte lo aspetta già all’inizio della prossima settimana (Di giovedì 3 settembre 2020) Arturo Vidal sempre più vicino a riabbracciare Conte Arturo Vidal si avvicina sempre più all’Inter e ad Antonio Conte che ha spinto fortemente per portarlo in nerazzurro. Il cileno è, secondo la Gazzetta dello Sport, vicinissimo all’accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto e pronto a iniziare la sua avventura nerazzurra già all’inizio della prossima settimana. “La risoluzione del contratto di Vidal dovrebbe essere discusso entro il fine settimana. Le basi del discorso sono già state poste e l’agente del giocatore Fernando Felicevich ha trovato una controparte che non vuole ... Leggi su intermagazine

DiMarzio : #Vidal, risoluzione sempre più vicina con il @FCBarcelona. Poi sarà @Inter #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Vidal-#Inter, avanti tutta: vicina la risoluzione col #Barcellona - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Barcellona, Vidal vicino alla risoluzione L'Inter aspetta per definire l'arrivo del cileno… - danilosarugia : Una squadra che non investe sul proprio futuro non e merita di vincere subito. #inter #Tonali #Vidal… - IlGenio : RT @cmdotcom: #Inter, accordo con #Vidal: le cifre. #Kanté... -