Calci in testa anche mentre è a terra: 4 immigrati africani massacrano un ragazzo per un telefono (video) (Di giovedì 3 settembre 2020) La scena a cui una ragazza assiste dal bancone di casa è agghiacciante: quattro immigrati africani agguantano un ragazzo e lo massacrano di botte. Infieriscono sulla vittima con Calci in testa e pugni sferrati anche quando il giovane è ormai esanime in terra. Una violenza inaudita perpetrata, si capirà poco dopo, per un telefonino… 4 immigrati africani massacrano di botte un ragazzo in strada Il video dell’orrore, compiuto in pieno giorno in una quartiere come tanti, è postato sull’account Twitter di RadioSavana, un sito sensibile al tema della sicurezza e alla cronaca cittadina, funestata quotidianamente da vicende del ... Leggi su secoloditalia

