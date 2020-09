Briatore: 'Mi avete rotto, Berlusconi non l'ho contagiato io' (Di giovedì 3 settembre 2020) Si è detto dispiaciuto per Silvio Berlusconi, ma è convinto di non avere alcuna colpa per la sua diagnosi di coronavirus. Flavio Briatore, intervistato da La Stampa , commenta così la notizia dell'... Leggi su globalist

borghi_claudio : No fenomeni, non è colpa di Briatore ma di media come voi per i quali esistevano solo i positivi della Sardegna. V… - Rodica30889717 : RT @gladiatoremassi: Positivi al #covid #briatore e #berlusconi. Voi 2 insieme a #meloni e #salvini Con le vostre parole avete causato tant… - Minutza2 : RT @CassioMagistris: Falsi fino alla fine! speriamo la prostatite ce libtolga dai coglioni! Il popolo tutto ne sarebbe felice https://t.co… - Rodica30889717 : RT @CassioMagistris: Falsi fino alla fine! speriamo la prostatite ce libtolga dai coglioni! Il popolo tutto ne sarebbe felice https://t.co… - PaoloCaminiti1 : RT @tempoweb: #Briatore sbotta: avete rotto, #Berlusconi non l'ho contagiato io! Ma da #ForzaItalia... -