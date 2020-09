Borsa, titoli industriali in rimonta (Di giovedì 3 settembre 2020) (TeleBorsa) – Giornata decisamente positiva per i titoli industriali a Piazza Affari. Fra i migliori del FTSE MIB si classificano FCA con un guadagno del 4% e Pirelli con un progresso del 3,5%. Segue Leonardo con un incremento del 2,4%, grazie ad una commessa in Regno Unito con BAE Systems, mentre resta in disparte STM (-4,3%), che risente della correzione dei comparto tech USA. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Borsa titoli Borsa, titoli industriali in rimonta Teleborsa Cibo sostenibile e tech education, arrivano in Borsa i primi Etf

Dopo la sicurezza informatica e la canapa farmaceutica, Rize Etf, startup inglese specializzata in Etf, esplora nuovi trend e lancia due i prodotti: il Rize Sustainable Future of Food Ucits Etf (Food) ...

