Barcellona, Vidal a un passo dalla risoluzione: poi potrà firmare con l’Inter (Di giovedì 3 settembre 2020) Arturo Vidal è a un passo dalla risoluzione del contratto con il Barcellona, poi potrà finalmente firmare con l’Inter. Lo riporta Sport, che spiega come proprio in giornata potrebbe arrivare lo svincolo del cileno dal club blaugrana, che ha deciso di non fare muro come sta invece accadendo con Messi. Il contratto di Vidal scadrebbe nel 2021, ma in questo modo i catalani risparmierebbero gli ultimi dodici mesi di stipendio. Leggi su sportface

DiMarzio : #Vidal-#Inter, avanti tutta: vicina la risoluzione col #Barcellona - Gazzetta_it : Conto alla rovescia per #Vidal: l'#Inter è vicina al gran colpo #Calciomercato #Barcellona - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Barcellona, Vidal vicino alla risoluzione L'Inter aspetta per definire l'arrivo del cileno… - AndrsSaumellLla : RT @ProfCampagna: #Vidal Rescissione del contratto per il cileno. Rinuncerà all'ultimo anno di contratto col Barcellona. Il suo arrivo all… - ICI_Jogja : RT @FcInterNewsit: Sport - Oggi attesa la risoluzione Barcellona-Vidal. Il cileno rinuncia all'ultimo anno, poi firmerà per l'Inter https:/… -