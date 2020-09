Autocarri si incastrano sotto il ponte della Reggia, il Comune corre ai ripari (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Oltre dieci “danneggiamenti” in circa due anni al ponte di Ercole, storico piccolo tunnel stradale ubicato al di sotto della Reggia di Caserta, dove il traffico veicolare è intenso; gli Autocarri dell’altezza di oltre 2,20 metri non potrebbero passare, è stata installata anche un’armatura in metallo sotto l’arcata e prima del tunnel vari segnalatori, ma i mezzi più alti del consentito continuano a transitare e a bloccarsi, danneggiando la struttura metallica e lo stesso ponte. Il Comune corre così ai ripari, e rende fisso il lampeggiante sull’ultimo cartello prima del ponte, in modo da ... Leggi su anteprima24

Non si avvede dell'altezza delle nuove barriere presenti sul ponte del Serio e rimane incastrata con il suo autocarro. Questo quanto accaduto oggi pomeriggio verso le 14 in via Cadorna ad una donna di ...

Grave incidente sulla strada statale all'altezza del bivio di San Francesco. Auto tampona autocarro fermo in strada per un'avaria e rimane incastrata rovinosamente nell'urto.. Secondo una prima descri ...

