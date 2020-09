Ascolti TV 2 settembre 2020, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti (Di giovedì 3 settembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato il programma televisivo più visto di ieri, mercoledì 2 settembre 2020? Sui canali Rai, ieri sera, sono andati in onda I migliori anni (Rai 1), Mai fidarsi di quel ragazzo (Rai 2), La Grande Storia (Rai 3) mentre Mediaset ci ha fatto compagnia con Come sorelle (Canale 5), 17 Again – Ritorno al liceo (Italia 1) e Il burbero (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata di ieri. ascolti tv di ieri 2 settembre, prima serata Curiosi di sapere i dati Auditel di ieri? Beh, la prima serata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono ... Leggi su tutto.tv

AndreaAAmato : #Ascoltitv 2 settembre 2020: la musica di Rai1 straccia - tvzoomitalia : #Ascoltitv 2 settembre 2020: la musica di Rai1 straccia - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020 - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020 - toysblogit : Ascolti tv mercoledì 2 settembre 2020 -