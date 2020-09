Ascolti Tv 2 settembre 2020, con Carlo e Vanessa la musica dal vivo va a nozze (Di giovedì 3 settembre 2020) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,3%. Nel preserale imbattibile Reazione a Catena con Marco Liorni, 3.982.000 spettatori e il 25,5% di share,. Leggi su leggo

Raiofficialnews : #AscoltiTv di mercoledì #2settembre ? - CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 2 settembre 2020: Il generale Dalla Chiesa, Seat Music Awards 2020, The Good Doctor, dati Audi… - Teleblogmag : Rai Uno riparte in grande con il ritorno della musica in tv. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - AndreaAAmato : #Ascoltitv 2 settembre 2020: la musica di Rai1 straccia - tvzoomitalia : #Ascoltitv 2 settembre 2020: la musica di Rai1 straccia -