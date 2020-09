Annunciato Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Switch (Di giovedì 3 settembre 2020) Nel Direct di oggi Nintendo torna alla ribalta e annuncia Super Mario 3D World + Bowser’s Fury per Switch. Ecco quando uscirà il nuovo titolo Tra le nuove fiammanti GPU Nvidia per PC e la next-gen di Sony e Microsoft, torna alla ribalta Nintendo. Nella giornata odierna, come abbiamo avuto modo di riportarvi, si è finalmente alzato il sipario sulla chiacchieratissima Super Mario 3D All-Stars, la collection dei maggiori successi del passato dell’idraulico baffuto. La collection in questione fornirà il meglio del platform 3D per i possessori di Switch quando uscirà alla fine di questo mese. Inoltre, sarà l’occasione ideale, per quanti in passato non avuto la possibilità, di giocare alcune delle ... Leggi su tuttotek

