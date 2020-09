Al via oggi i test di medicina, Manfredi: “1500 posti in più” (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – “Abbiamo aumentato i posti di 1.500, quindi del 15% rispetto allo scorso anno, proprio tenendo conto delle esigenze straordinarie del momento e superando cosi’ le previsioni del modello di programmazione nazionale. Stiamo andando verso una maggiore offerta, e abbiamo saturato quella che abbiamo oggi, anche con piu’ corsi di laurea in tutta Italia. Questa sicuramente e’ una mossa progressiva per far laureare piu’ medici ma soprattutto per mantenere una formazione di qualita’”. In diretta a Radio24 il ministro dell’Universita’ e della Ricerca Gaetano Manfredi risponde cosi’ alle critiche sull’insufficienza di posti a disposizione per l’accesso alle facolta’ di medicina, notoriamente a numero chiuso. Manfredi ha poi parlato di un altro aumento voluto dal suo dicastero: “abbiamo finanziato 5.500 borse in piu’, cioe’ il 70% in piu’ dell’anno scorso. Questo e’ uno sforzo straordinario che e’ stato fatto proprio per mettere piu’ medici e specialisti”, ha concluso il ministro.TEST MEDICINA, PRESIDENTE COMMISSIONE NAPOLI: “ASSEMBRAMENTI MINIMI” Leggi su dire

