“Villa inferno”, chi è Luca Cavazza, festini con minorenni e droga (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ex candidato della Lega alle regionali, finisce ai domiciliari per festini con prostitute e minorenni, tempo fa sui social, inneggiava al fascismo Luca Cavazza (Fonte foto: web)Una carriera politica iniziata prestissimo, a soli 23 anni, fu il più giovane candidato alle comunali, per Forza Italia, poi l’arrivo tra le fila della Lega. Luca Cavazza, oggi è ai domiciliari, reo dell’organizzazione e partecipazione di alcuni festini a luci rosse. All’interno della città metropolitana di Bologna, aveva partecipato a party hard con prostitute e minorenni, le accuse sono di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. I favori sessuali infatti, venivano scambiati con della ... Leggi su chenews

