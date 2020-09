Tutti i meriti della proposta di concordato concorrente della cordata Bonterre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il destino di Ferrarini S.p.A. non è ancora stato deciso. La cordata formata dal gruppo Bonterre – Grandi Salumfici Italiani (uno dei protagonisti del mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità), insieme a O.P.A.S (la maggiore organizzazione di prodotto tra allevatori di suino in Italia) e HP (società attiva nell’agrifood) ribadisce l’impegno assunto (con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Unicredit) depositando la proposta di concordato concorrente il 10 agosto 2020 al tribunale di Reggio Emilia. Non solo: di fronte alla proposta di concordato preventivo depositata dalla stessa Ferrarini il 31 agosto, la cordata Bonterre precisa che non solo la sua offerta continua a essere mantenuta, ma ... Leggi su linkiesta

d0minius : Tutti i meriti della proposta di concordato concorrente della cordata Bonterre - cazzrer : accetto tutti i gusti musicali ma se mi dici che il tuo cantante preferito è shiva o sfera ebbasta non meriti i diritti i didn’t make ruels - daluimimi : @borednborin di ascoltarti ^^ sei una persona d'oro e ti meriti il meglio in tutto !! e ricordati che hai tutti i d… - AlessiaJahaj : @fiaat_lux Te li meriti tutti? - _gretay : @fiaat_lux Li meriti tutti? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti meriti Gioia Tauro, l'accusa: l'Autorità portuale si prende meriti non suoi Zoom24.it Tutti gli aggiornamenti sul clamoroso addio di Leo Messi al Barcellona

Leo Messi dice addio al Barcellona. La Pulce nella giornata di martedì 25 agosto ha inviato il famoso burofax al club blaugrana in cui annunciava la propria intenzione di lasciare il Camp Nou già a pa ...

F1 | Caso Racing Point, Wolff spinge per i team clienti: “Converrebbero a tutti”

Il caso Racing Point sta tenendo certamente banco nel paddock di Silverstone. Domani, a meno di decisioni dell’ultimo minuto la FIA prenderà una decisione in merito. Ieri sono stati chiamati dagli ste ...

Leo Messi dice addio al Barcellona. La Pulce nella giornata di martedì 25 agosto ha inviato il famoso burofax al club blaugrana in cui annunciava la propria intenzione di lasciare il Camp Nou già a pa ...Il caso Racing Point sta tenendo certamente banco nel paddock di Silverstone. Domani, a meno di decisioni dell’ultimo minuto la FIA prenderà una decisione in merito. Ieri sono stati chiamati dagli ste ...