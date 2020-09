Sondaggio: secondo il 36% l’Inter dovrebbe cedere sia Brozovic che Skriniar (Di giovedì 3 settembre 2020) Mercato Inter: secondo voi, chi andrebbe ceduto? Tutti e due (36%) Brozovic (31%) Nessuno dei due (22%) Skriniar (11%) Foto: twitter Inter L'articolo Sondaggio: secondo il 36% l’Inter dovrebbe cedere sia Brozovic che Skriniar proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

LuigiGallo15 : Secondo i dati scorporati dell'ultimo sondaggio, se il PD, insieme alla sinistra, avesse sostenuto il M5S in Campan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

Per Borja Valero, dopo l’addio all’Inter, ci sono sondaggio da parte di club di Serie A: l’ultimo in ordine di tempo è il Verona Borja Valero alla ricerca di una squadra. Dopo aver terminato la sua av ...Di tutt'altro tono le dichiarazioni di Antonella Laricchia che non si riconosce nella ricostruzione, riportata oggi da Repubblica secondo cui ad alcuni dirigenti avrebbe detto “Io con Luigi non parlo ...