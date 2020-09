Skriniar allontana l'addio: "Inter, non vado via... Conte mi vuole ancora qui" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il difensore slovacco, dal ritiro della sua Nazionale dove è stato premiato come "giocatore dell'anno", ha parlato della sua situazione in nerazzurro Leggi su 90min

