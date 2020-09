Simeone: D’Amato renda note tutte iniziative amministrazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Occorre avere rispetto per i ruoli e le istituzioni. L’assessore D’Amato farebbe bene a rendere note in commissione Sanita’ tutte le iniziative che l’amministrazione regionale del Lazio mette in campo per fronteggiare l’emergenza Covid, in particolare modo in un periodo come questo particolarmente delicato, caratterizzato dalla ripresa delle attivita’ lavorative dopo la pausa estiva e dalla riapertura delle scuole. Spesso accade che si viene a conoscenza di accordi, intese, protocolli, solo attraverso gli organi d’informazione.” “Allo stesso modo consiglio l’assessore D’Amato di avviare il tavolo di confronto con i privati sempre sul terreno dei tamponi in modo piu’ diplomatico, cercando di privilegiare il dialogo e non lo ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Simeone D’Amato Storie di streghe, storie di donne. Dialogo con Ilaria Simeone Pangea.news