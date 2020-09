Serie A in stile Premier League, il sorteggio va in digitale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una Serie A in stile Premier League. Si è svolto oggi – mercoledì 2 settembre 2020 – il sorteggio del calendario della Serie A 2020/21. La compilazione del calendario è stata caratterizzata da un’importante novità per quanto riguarda la modalità. Per la prima volta, infatti, il sorteggio è andato in scena in esclusiva modalità digital, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

mirko_masella : RT @sportli26181512: #Media #Notizie Serie A in stile Premier League, il sorteggio va in digitale: Una Serie A in stile Premier League. Si… - DanieleGianca : RT @CalcioFinanza: #SerieA in stile #PremierLeague, il sorteggio va in digitale - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A in stile Premier League, il sorteggio va in digitale: Una Serie A in stile Premier League.… - CalcioFinanza : #SerieA in stile #PremierLeague, il sorteggio va in digitale - Mr_Poundy : Quest'anno la nuova skin Championship andrà a LeBlanc. Dite addio alla combo blu e dorato, e al maestoso trono. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie stile Serie A in stile Premier League, il sorteggio va in digitale Calcio e Finanza The Last Campfire, la recensione

È con una certa sorpresa che ci troviamo davanti alla recensione di The Last Campfire, visto come il gioco è comparso all'improvviso, in forma completa, sugli store digitali. Come un grazioso funghett ...

Emily in Paris – Netflix: Data di uscita e trailer della serie con Lily Collins

A Luglio vi avevamo mostrato le prime foto della nuova serie Netflix Emily in Paris (scoprile qui). La protagonista sarà Lily Collins e poche ore fa la piattaforma streaming ha diffuso un primo teaser ...

È con una certa sorpresa che ci troviamo davanti alla recensione di The Last Campfire, visto come il gioco è comparso all'improvviso, in forma completa, sugli store digitali. Come un grazioso funghett ...A Luglio vi avevamo mostrato le prime foto della nuova serie Netflix Emily in Paris (scoprile qui). La protagonista sarà Lily Collins e poche ore fa la piattaforma streaming ha diffuso un primo teaser ...