Serie A, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta rinviate al 30 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due gare della prima giornata della Serie A sono state rinviate al 30 settembre. Si tratta di Benevento-Inter e Lazio-Atalanta Oggi è stato presentato il calendario della Serie A, che avrà inizio il 19 settembre e terminerà il 23 maggio 2021, in tempo per consentire alle Nazionali di prepararsi per gli Europei. Una prima giornata che però sarà incompleta, dato che due partite sono state rinviate. Si tratta di Benevento-Inter e Lazio-Atalanta, che saranno recuperate il 30 settembre. Questo perché entrambe le squadre nerazzurre hanno chiesto ed ottenuto il rinvio della loro prima giornata, in ... Leggi su zon

