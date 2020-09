Salvini: “Il 20 e 21 settembre abbiamo una storica possibilità di libertà. Mandare a casa Conte e i suoi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Ho iniziato la giornata con pane e cipolla per tenere lontani i giornalisti antipatici”. Matteo Salvini inizia con una battuta il suo tour elettorale a Rapallo. Per proseguire a Valenza in provincia di Alessandria. E conferma il suo ottimismo sulla tornata delle regionali. “Il 20 e il 21 settembre abbiamo una possibilità di libertà storica. In primis vincete voi poi potremo Mandare a casa Conte, Renzi, Bellanova e compagnia”. Il leader della Lega si rivolge ai cittadini liguri ed esalta il modello Genova. Salvini: “Il 20 settembre possibilità storica” “In Liguria si è dimostrata la differenza. Dopo la tragedia si correva il rischio di ... Leggi su secoloditalia

CarloCalenda : Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di propri… - matteosalvinimi : Terzo sbarco in tre giorni a Crotone, con 60 clandestini arrivati in veliero. Alcuni già scappati. Porti spalancati… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho il dubbio che Conte, per farsi dare i soldi in prestito dall’Europa, abbia dovuto calare le braghe e r… - IncostanteEnza : RT @MiyakeEau: Festini con baby prostitute: chi è Luca Cavazza, il leghista che esalta Mussolini ora ai domiciliari - LLussoriouda : RT @DioAbbiPieta: La crisi del 2008 vide chiudere ben 337 mila aziende! Al governo c'era BERLUSCONI CON SALVINI E MELONI. Gli aiuti??ZERO!!… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Il Omotransfobia, Salvini: «Per il Pd è una legge fondamentale: stanno fuori di testa GayNews