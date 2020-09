Recovery, PIL, Mes e riforma fiscale: Gualtieri scommette su ripresa (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Dal nodo Mes all’atteso rimbalzo del PIL, passando per il Recovery Fund. Autunno caldo e agenda fittissima per il Governo alle prese con la storica sfida di trasformare la crisi in opportunità. “Vogliamo avere già ad ottobre le linee di fondo del Recovery Plan, in modo da interloquire subito con la Commissione” per avere “i primi soldi, concretamente, nei primi mesi del 2021″. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ad Agorà su Rai Tre che ha parlato anche di Mes. “Noi abbiamo sempre detto che valuteremo il ricorso a questo strumento al momento opportuno”, ribadisce il Titolare del Tesoro che ha ammesso che stiamo parlando di uno “strumento che non è un fondo perduto” ma avere “risorse a tasso zero ... Leggi su quifinanza

alcinx : RT @VeroDeRomanis: Ieri a ?@RaiNews? pe parlare di manovra, Pil e Recovery fund ?@ida_baldi? - VeroDeRomanis : Ieri a ?@RaiNews? pe parlare di manovra, Pil e Recovery fund ?@ida_baldi? - Cappellin_R : @giuslit @fdragoni Recovery Fund italiano attuale non aumenterà il PIL ma solo il DEBITO: manca una STRATEGIA INDUS… - vincenzocappai : RT @Pinobrigantedel: Invece i professori dell' economia al governo ci regalano -12,8%Pil, recovery fund 1ªtrance forse a giugno 2021!Record… - FondazioneEdis1 : PIL -12,8%/ Fortis: Recovery fund non basta per ripartire, darà solo piccoli rimbalzi -